İspanya'da San Fermin Festivali Başladı

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde insanların boğalarla sokakta koşmalarıyla ünlü San Fermin Festivali belediye binasının balkonundan ateşlenen fişekle başladı.



Festivalin resmi açılışını sembolize eden fişeğin ateşlenmesini bu yıl, yollarda acil durumlarda insanlara yardım faaliyeti sunan DYA adlı derneğin iki kadın temsilcisi yaptı.



Festivalin geleneksel kıyafeti olarak bilinen beyaz pantolon ve atlet giyen binlerce kişi "Yaşasın San Fermin" sloganıyla ateşlenen fişeğin ardından, ellerindeki kırmızı fularları boyunlarına takarak, büyük coşku yaşadı.



Etkinlik kapsamında "Encierro" olarak adlandırılan, kent merkezindeki 875 metrelik taş yolda insanların boğalarla ilk koşusu yarın sabah yapılacak. 6 boğa ve 6 öküz ile sokakta koşmak için sağlıklı ve 18 yaşından büyük olmak gerekirken, güvenlik kurallarına uymayanlara 3 bin avroya kadar para cezası verilebiliyor.



San Fermin'de 425 kültür ve sanat etkinliği organize eden Pamplona Belediyesi, festival için 1,3 milyon avro bütçe ayırdığını açıkladı. San Fermin'i 10 ülkeden 130 medya kuruluşunun izleyeceği ve 400 gazetecinin etkinlik için akredite olduğu öğrenildi.



Öte yandan kentte güvenliği sağlamak için 3 bin 500 güvenlik görevlisinin çalışacağını açıklayan yetkililer, "Encierro" sırasında 875 metrelik güzargahta 16 ambulans ve 5 sağlık ekibinin hazır bulunacağını duyurdu.



16. yüzyıldan kalma bir gelenek olan ve Amerikalı gazeteci Ernesto Hemingway sayesinde dünyaca tanınan San Fermin Festivali'nde boğalarla yapılan koşularda 1910'dan bu yana 16 kişi hayatını kaybetti.



Akşam arenada matador karşısına çıkarılacak boğaların sokakta koşturulduğu Encierro'ya geçen yıl 16 bin 448 kişi katılmıştı.



196 bin nüfuslu Pamplona kentini festival süresince 2 milyona yakın kişi ziyaret ediyor.



Festival 14 Temmuz'da sona erecek.