İspanya'da şampiyon Altuğ Çelikbilek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da şampiyon Altuğ Çelikbilek

İspanya'da şampiyon Altuğ Çelikbilek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

DHA Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin oynadığı ilk final olma özelliği taşıyan Open Ciudad de Pozoblanco sona erdi.

ANKARA-DHA 

Türkiye dışındaki bir ATP Challenger turnuvasında iki Türk tenisçinin oynadığı ilk final olma özelliği taşıyan Open Ciudad de Pozoblanco sona erdi.  

İspanya'nın Pozoblanco kentinde sert zeminde gerçekleşen organizasyonun 1 saat 47 dakika süren Altuğ Çelikbilek-Cem İlkel final mücadelesinde şampiyonluğa ulaşan taraf Altuğ Çelikbilek oldu. 

24 yaşındaki Altuğ, bir diğer temsilcimiz Cem İlkel karşısında ilk seti 6-1 ile hanesine yazdırdı. İkinci sette etkili bir mücadele ortaya koyan Cem İlkel 7-6 biten tie-break sonunda maçı final setine taşıdı. Final setinin dördüncü oyununda Cem'in servisini kıran Altuğ 3-1 öne geçti ve şampiyonluk için önemli bir avantaj yakaladı. Final setini de 6-3 ile hanesine yazdıran Altuğ İspanya'daki Türk finalinde kazanan taraf oldu. Altuğ Çelikbilek üst üste 10. galibiyet, üst üste 2. Challenger şampiyonluğu ile birlikte gelecek hafta açıklanacak sıralamada yeni klasman kariyer rekorunu da kıracak. Turnuva boyunca başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken temsilcimiz Cem İlkel de yeni klasmanda en yüksek sıralamasını görecek. Turnuva sonrası açıklamada bulunan Altuğ Çelikbilek tarihi final hakkında şöyle konuştu:  

"Birgün beraber final oynamak hayalimizdi, ikimiz adına da gururluyum. Cem ile oynamak her zaman hem zevkli hem zordur. En yakın arkadaşınızla finalde oynamak tabii ki de özel bir his. Ama aynı zamanda da mental olarak zor bir his. Keyifli bir final oldu. Bugün şanslı olan bendim ben kazandım." 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Türkiye'nin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyası tekvandodan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Alişan Ece Erken Buse Varol Derya Uluğ
Spor Ali Koç Metin Oktay Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya'da şampiyon Altuğ Çelikbilek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 10:18:14. #1.15#

title