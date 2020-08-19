- İspanya'da salgında Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi
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- İspanya'da salgında Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi

- İspanya'da salgında Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 715 vaka tespit edildi.

19.08.2020 20:06 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:11

- İspanya'da salgında Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi

MADRİD - İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 715 vaka tespit edildi. Bu sayısının Nisan ayından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu belirtildi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişesinin giderek arttığı Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 3 bin 715 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Bu sayının Nisan ayından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğu ifade edildi. Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana toplam vaka sayısı 370 bin 867'ye ulaştı. Bakanlık, virüse bağlı toplam ölü sayısının ise 28 bin 797'ye yükseldiğini bildirdi.

Toplam 28 bin 797 ölüme korona virüsle uyumlu semptomları bulunan ancak PCR testinden geçmeyenlerin dahil edilmediği belirtildi. Açıklamada ayrıca son 7 gün içinde bin 336 kişinin korona virüs nedeniyle hastaneye başvurduğu aktarıldı.

İspanya, dünyada en çok vaka sayısının kaydedildiği 10. ülke konumunda bulunuyor.

- İspanya'da salgında Nisan ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Kaynak: İHA

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