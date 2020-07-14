İspanya'da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Cezayirli gözaltına alındı
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İspanya'da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Cezayirli gözaltına alındı

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde düzenlediği terörle mücadele operasyonunda, Cezayir uyruklu iki şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İspanya'da saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen 2 Cezayirli gözaltına alındı
14.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:42

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde, güvenlik güçlerinin sabah saatlerinde düzenlediği terörle mücadele operasyonunda, Cezayir uyruklu iki şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Terör ve uluslararası suç örgütleriyle ilgili davalara bakan Ulusal Mahkemenin talimatıyla Katalonya yerel polisi tarafından sabah saat 06.00 sıralarında iki eve düzenlenen baskında yakalanan 2 kişinin, terör eylemi hazırlığında olduğu iddia edildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin, soruşturmayı yürüten mahkeme kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Cezayir uyruklu iki kişinin Barselona'da terör eylemi planladıkları öne sürüldü.

Bu sabahki operasyonun, yaklaşık 1,5 yıl önce Barselona'da düzenlenen ve farklı suçlardan 18 kişinin tutuklandığı soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, başkent Madrid'deki Ulusal Mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.

Barselona kent merkezinde 17 Ağustos 2017'de meydana gelen terör saldırısında, bir aracın yaya yoluna girmesi sonucu 15 kişi ölmüş, 131 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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