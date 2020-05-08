İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi 9 metrekarelik alanda güneşlenme

İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi 9 metrekarelik alanda güneşlenmeİspanya, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'daki turizm merkezleri koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor.

İspanya'da sahillere koronavirüs önlemi 9 metrekarelik alanda güneşlenme

İspanya, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'daki turizm merkezleri koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sahil ve plajlar en sakin günlerini yaşıyor. Ülkedeki sahillerde, sosyal mesafeye ilişkin 'şerit' kuralları getirilirken; yeni kurallara göre, sahile gelen ziyaretçiler 9 metrekarelik alanda güneşlenecek.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'daki normalleşme sürecine girerken, belediyeler yaz aylarında ülkeyi ziyaret etmesi beklenen turistler için sahillerde koronavirüse (Covid-19) önlemlerini sıkılaştırdı. Ülkedeki sahillerde, sosyal mesafeye ilişkin 'şerit' kuralları getirilirken; kumsalların bazı bölümleri yaşa göre kategorize edildi. İspanya'nın Pontevedra iline bağlı Sanxenxo Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde Silgar plajında koronavirüse karşı alınacak önlemleri paylaştı. Belediyenin paylaştığı görüntülerde, sahile güneşlenmek ve denize girmek için gelen turistlerin ve halkın arasındaki sosyal mesafeyi korumak için alınan tedbirler görüldü.

9 METREKARELİK ALANDA GÜNEŞLENECEKLER

Belediyenin yayınladığı görüntülere ilişkin paylaşılan verilere göre, sahile gelen insanların 9 metrekarelik bir alanda güneşlenecekleri belirtildi. Sahilin 5 ayrı bölüme ayrıldığı ifade edildi. Ayrılan bölümlerin çocuklu aileler, belirli bir yaş aralığında olanlar ve yetişkinler için ayrı ayrı kategorize edildiği bildirildi. Öte yandan, sahillerde cankurtaranların ve diğer görevlilerin de hazır bulunacağı açıklandı.

Kaynak: DHA