İspanya'da sağlık çalışanlarının eylemleri devam ediyor İspanya'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiği bugünlerde sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi için eylem yaptı.

İspanya'da sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin devam ettiği bugünlerde sağlıkta kamu kuruluşlarının güçlendirilmesi için eylem yaptı.

Başkent Madrid'de hastane binaları önüne çıkan sağlık personelleri, çalışma şartlarında iyileşme ve kamu hastanelerinin güçlendirilmesini istedi.

Sağlık çalışanları, "Toplumumuzun iyiliği için şimdi birlikte mücadele zamanı" çağrısı yaptı.

Sağlık çalışanlarının bağlı olduğu dernekler, "Kaliteli ve koruma altında bir kamu sağlık sistemi ve onurlu çalışma şartları, halka her zaman daha iyi hizmet verecektir." açıklamasında bulundu.

Kovid-19'un başlamasından bu yana ikinci kez eylem yapan ve sorunlarının yeni olmadığın aktaran sağlıkçılar, özellikle salgına karşı mücadelenin büyük önem arz ettiği bugünlerde personel sayısının artırılması ve sözleşmelerin yenilenmesi gerektiğini savundu.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için iki dakikalık saygı duruşunda da bulunan sağlık sektörü çalışanları, maske ve eldiven takarak, sosyal mesafeye de özen gösterdi.

İspanya'da resmi verilere göre bu zamana kadar 53 binden fazla sağlık çalışanına Kovid-19 bulaşırken, 76'sı hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 27 bin 127 olurken, vaka sayısı 239 bini geçti.

Kaynak: AA