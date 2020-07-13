- İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto
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- İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto

- İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto İspanya'da sağlık çalışanları maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için protesto düzenledi.

13.07.2020 19:59 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:03

- İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto

MADRİD - İspanya'da sağlık çalışanları maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için protesto düzenledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Halk Sağlığı Departmanı önünde toplanan binlerce sağlık çalışanı maaşlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için protesto düzenledi. Sağlıkçılar, hükümetten toplu sözleşme talep etti. Sağlık çalışanları, yetkililerin kendilerine teklif sunmadığını ve müzakereye yanaşmadıkları iddiasında bulundular. Sağlıkçılar, bu durumun devam etmesi halinde süresiz grev kararı alacaklarını duyurdu. Sağlık çalışanları, taleplerinin karşılanması için hükümete son uyarıyı 20 Temmuz günü saat 10.00'da yapılacak yürüyüşle vereceklerini açıkladılar.

Madrid Doktorlar ve Tıp Mezunları Derneği'nin Genç Doktorlar Birim Başkanı Sheila Justo, yaptığı açıklamada 22 Mayıs'tan bu yana anlaşma konusunda bir yanıt almaya çalıştıklarını ifade etti. Justo, yetkili makamlardan yanıt gelmemesi halinde süresiz grev gibi daha sert kararlar alma aşamasında olduklarını belirtti. Başkan Justo, "Halkımız tarafından alkışlarla takdir ediliyoruz. Ancak, halk bizi alkışlarken, idareciler de bizi biraz görmeli. Halkın bu minnettarlığının karşısında taleplerimiz hiç de kabul edilemez değil. Birçok arkadaşımız yeterli koruma önlemi alınmadığı için öldü" dedi.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı, müzakerelere devam etmek için sağlık çalışanlarından grevi durdurmalarını ve makul taleplerle masaya gelmelerini istedi.

- İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto

Kaynak: İHA

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