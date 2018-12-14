İspanya'da Rızasız Cinsel İlişki Tecavüz Kapsamına Alınabilir

İspanya'da hukukçular rızasız cinsel ilişkiyi "cinsel istismar" kapsamından çıkararak "saldırı ya da tecavüz" kapsamına alan bir yasa tasarısı önerisi üstünde çalışıyor.

Hükümeti tarafından oluşturulan hukuk heyetinin kararı, beş erkeğin 2016 yılında 18 yaşındaki bir kadına tecavüz ettikten sonra suçsuz bulunması üzerine başlayan protestoların ardından geldi.

Mahkeme kendilerine "La Manada" (Kurt Sürüsü) ismini veren çetenin genç kadına "saldırmadığına" hükmetmişti.

İspanya'da halen tecavüz suçundan hüküm giyenlere verilen en ağır ceza, 15 yıl hapis.

Heyet, bu uygulamanın devam etmesini de tavsiye etti.

Yasa tasarısı önerisi üzerinde çalışmalar sürüyor.

Ülkenin kuzeyindeki Navarre bölgesinde 5 Aralık'ta Temyiz Mahkemesi'nde görülen davada yargıçlar beş kişi hakkındaki aklanma kararını onamıştı.

Davanın şimdi Yüksek Mahkeme'ye taşınması bekleniyor.



Yerel mahkeme kararına göre 18 yaşındaki kadın olay sırasında tehdit edilmedi ve şiddete maruz kalmadı.

WhatsApp üzerinden örgütlenen "Kurt Sürüsü" üyeleri Temmuz 2016'da Pamplona kentinde Boğa Güreşi şenliğinde bir binanın bodrum katında genç kadınla korunmadan cinsel ilişkiye girmişti.

İspanya'da mevcut yasalara göre olayın tecavüz sayılması için şiddet ve tehdidin ispatlanması gerekiyor. Halen en yüksek ceza 15 yıl Hükümetin hazırladığı yeni yasa önerisinde, "Mağdurun aşağılandığı durumlarda ya da en az iki ya da daha fazla kişi tarafından saldırıya uğradığı şiddet ve tehdit kullanıldığı vakalarda" en yüksek cezaların getirilmesi öngörülüyor.

İspanya'da tecavüz ve cinayet için en yüksek hapis cezası 15 yıl.

Yeni yasa tasarısında ayrıca cinsel saldırının kurbanının korunmasız olup olmadığı (saldırının bir ebeveyn ya da yetkiliden gelmesi gibi), silah, alkol ya da uyuşturucu yoluyla suçun işlenip işlenmediği durumlar da özel olarak yer alacak.