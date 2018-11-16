İspanya'da Rekor Kamu Borcu

İspanya'nın eylül ayı rakamlarına göre kamu borcu, 1 trilyon 174 milyar 917 milyon avroya ulaşarak rekor kırdı.

İspanya Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre kamu borcu ağustos ayına göre eylülde 11 milyar 819 milyon avro artarak, toplamda 1 trilyon 174 milyar 917 milyon avroya ulaştı.

Ağustos ve eylülde art arda artış gösteren kamu borcu tarihi bir rekor kırdı. Kamu borcu son olarak en üst seviyeye 1 trilyon 163 milyar avro ile geçen haziran ayında çıkmıştı.

Eylül ayı rakamlarına göre İspanya'daki kamu borcu Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 98'ine denk gelirken, hükümetin 2018 yılı hedefi yüzde 97,6 olarak biliniyor.

Ülkedeki kamu borcunun büyük bölümünü (944 milyar 677 milyon avro) uzun vadeli borçlar oluşturuyor.