İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY'İ TÜRKİYE'YE GETİRECEK AMBULANS UÇAK YOLA ÇIKTI  (1)
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İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY'İ TÜRKİYE'YE GETİRECEK AMBULANS UÇAK YOLA ÇIKTI  (1)

21.12.2020 17:59 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:03
İSPANYA'DA RAHATSIZLANAN BAŞANTRENÖR NEDİM ÖZBEY'İ TÜRKİYE'YE GETİRECEK AMBULANS UÇAK YOLA ÇIKTI  (1)

İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

İSPANYA'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Nedim Özbey, uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla bugün Türkiye'ye getirilecek. Ambulans uçağın İspanya'nın Kanarya Adalarında bulunan Las Palmas'tan hareket etti. Nedim Özbey uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Nedim Özbey'in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği Nedim Özbey'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

- Özbey

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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