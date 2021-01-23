İspanya'da protokolü çiğneyerek Kovid-19 aşısını erken yaptıran üst düzey yetkililer görevden alınıyor

İspanya'da bazı siyasi, askeri ve sivil üst düzey yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama protokolünü çiğneyerek kendilerine aşı yaptırmaları ülkede tartışma başlattı.

İspanya'da bazı siyasi, askeri ve sivil üst düzey yetkililerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama protokolünü çiğneyerek kendilerine aşı yaptırmaları ülkede tartışma başlattı.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden biri olan Murcia'da yerel hükümetinin sağlık bakanı ve ardından Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürü, protokolün dışına çıkarak Kovid-19 aşısını erken yaptırmaları sonucu gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kaldı.

Kovid-19 aşısını erken olan diğer bir siyasetçi, Ceuta özerk yönetiminin sağlık bakanı Javier Guerro ise baskılara rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı.

Guerro, "Ben normalde grip aşısı bile olmam. Danışmanlarım Kovid-19 aşısını getirip, ben olmadan kendilerinin de olmayacağını söyledi. Ben de aşıyı yaptırdım. Ama ikinci dozu yaptırmayacağım." diyerek kendini savundu.

Son olarak, Genelkurmay Başkanı General Miguel Angel Villarroya ve bazı üst düzey askerlerin de Kovid-19 ilk doz aşılarını olduğu ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, bakanlığına bağlı olan jandarma kurumunda erken aşı olanlar arasında bulunan bir yarbayı hemen görevden aldı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Marlaska'nın söz konusu yarbayı "acil" koduyla görevinden uzaklaştırdığı, jandarma ve polis içerisinde erken aşı olan başka vakaların olup olmadığının da araştırıldığını yazdı.

Ayrıca Savunma Bakanı Margarita Robles'in de Genelkurmay Başkanı Villarroya'dan, Kovid-19 aşısını erken olmasının gerekçesiyle ilgili bir savunma istediği ileri sürüldü.

Kovid-19'da aşılama sürecine 27 Aralık'ta başlayan İspanya'da Sağlık Bakanlığının verilerine göre, şimdiye kadar 1 milyon 346 bin 100 doz aşının ülkeye geldiği, 1 milyon 165 bin 825 kişiye aşı yapıldığı ve ikinci doz aşı olanlarının sayısının 68 bin 456 olduğu bildirildi.

Kovid-19'da ilk olarak bakımevlerindeki yaşlılara, engellilere ve sağlık personeline aşılama yapılırken, bazı bölgelerde üst yaş (80 ve üstü) ve riskli gruba da geçildi.

Pfizer-BioNtech firmasına ait olan Kovid-19 aşılarıyla ilgili, bir tüpten 5 yerine 6 doz çıkarılmasının istenmesi ancak buna uygun şırıngaların olmadığıyla ilgili tartışmaların devam ettiği İspanya'da, aşıları dağıtmaktan sorumlu merkezi hükümete yönelik suçlamalar da yapılıyor.

Madrid özerk yönetim hükümeti, aşı kalmadığı gerekçesiyle bölgesindeki aşılamanın durdurulduğunu açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli