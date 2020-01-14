İspanya'da petrokimya tesisinde patlama
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İspanya'da petrokimya tesisinde patlama

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.

14.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:43
İspanya'da petrokimya tesisinde patlama

'nın Katalonya özerk bölgesinin Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlama meydana geldi.


İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinde yer alan Tarragona şehrinde bulunan bir petrokimya tesisinde patlamana meydana geldiği belirtildi. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale etmek için 8 itfaiye ekibinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Sivil Savunma İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "Olayda şu ana kadar yaralı olup olmadığı bilinmiyor" denildi.


Öte yandan patlama nedeniyle bölge sakinlerinin büyük panik yaşadığı belirtildi. - MADRİD

Kaynak: İHA
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