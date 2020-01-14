İspanya'da petrokimya endüstrisi bölgesinde patlama
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İspanya'da petrokimya endüstrisi bölgesinde patlama

İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentindeki petrokimya endüstri bölgesinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı.

14.01.2020 22:14 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:14
İspanya'da petrokimya endüstrisi bölgesinde patlama

'nın doğusundaki Tarragona kentindeki petrokimya endüstri bölgesinde meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı.

Basınla paylaşılan ilk bilgilerde, Tarragona'nın bağlı olduğu Katalonya özerk yönetimi tarafından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi gönderildiği bildirildi.

La Canonja adlı petrokimya şirketinde meydana geldiği belirtilen patlamada, ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Patlamanın gerçekleştiği şirketin, İspanya'da polimer üretimi için kullanılan, yılda 140 bin ton üretim kapasitesine sahip etilen oksit işleyen tek endüstri olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Acil Durum" ilan eden Sivil Koruma kurumu, bölge halkına tedbir amaçlı sokağa çıkmamaları, kapalı alanda durmaları, kapı ve pencereleri kapatma çağrısı yaptı. Sirenlerin çaldığı bölgenin araç trafiğine de kapatıldığı duyuruldu.

Güçlü olan ve kilometrelerce uzaklıktan alevlerin göründüğü patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA
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