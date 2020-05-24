İspanya'da paralimpik yüzücü köpek balığıyla burun buruna geldi
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İspanya'da paralimpik yüzücü köpek balığıyla burun buruna geldi

İspanya'da paralimpik yüzücünün köpek balığıyla burun buruna gelmesi korku dolu anlar yaşattı.

İspanya'da paralimpik yüzücü köpek balığıyla burun buruna geldi
24.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:10

İspanya'da paralimpik yüzücünün köpek balığıyla burun buruna gelmesi korku dolu anlar yaşattı.

Dünyanın birçok bölgesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirler kapsamında deniz trafiğinin azalması sonucu denizlerde vahşi hayvanlar görülmeye başlandı. İspanya'nın Malaga kentinde paralimpik yüzücü, denizde bir köpek balığıyla burun buruna geldi. Yüzücünün dev köpek balığıyla karşılaşma anları teknedeki bir kişi tarafından görüntülendi. - MALAGA

Kaynak: İHA

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