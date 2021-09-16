İspanya'da Oviedo kent merkezi, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı - Haberler
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İspanya'da Oviedo kent merkezi, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da Oviedo kent merkezi, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezinin, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldığı bildirildi.

İspanya'nın kuzeyindeki Oviedo kentinin merkezinin, bu sabah telefonla yapılan bir bomba ihbarı dolayısıyla boşaltıldığı bildirildi.

İspanyol resmi haber ajansı EFE'nin haberinde, polis ihbar hattına bu sabah gelen bir telefonda, Oviedo'da bir otoparka bomba yüklü aracın bırakıldığının iddia edildiği belirtildi.

Oviedo'da kent merkezinin tedbir amacıyla boşaltıldığı, özellikle mahkeme binası yakınlarında önlemlerin artırıldığı açıklandı.

Polis kaynakları, ihbarın doğruluğunu araştırmak için çok sayıda güvenlik görevlisinin bölgeye sevk edildiğini, polis köpeklerinin ve bomba imha ekiplerinin de kent merkezinde bulunduğunu bildirdi.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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