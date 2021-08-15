İspanya'da orman yangınları nedeniyle en az 800 kişi tahliye edildi
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İspanya'da orman yangınları nedeniyle en az 800 kişi tahliye edildi

İspanya'da orman yangınları nedeniyle en az 800 kişi tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

İspanya'nın orta kesiminde çıkan orman yangınları nedeniyle en az 800 kişi tahliye edildi.

İspanya'nın orta kesiminde çıkan orman yangınları nedeniyle en az 800 kişi tahliye edildi.

İspanya Askeri Acil Durumlar Birimi tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Avila kentinde iki ayrı yerde orman yangını çıktığı belirtilerek, iki uçak, bir helikopter ve 200 kadar itfaiye erinin yangınlarla mücadele için bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Açıklamada, en az 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği bilgisi verildi.

Yangından etkilenen köylerden Solosancho Belediye Başkanı Jesus Martin, yaptığı açıklamada, "Dağlarımız yandı. Çok korkunç bir his. Her şey simsiyah." ifadesini kullandı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tahliye edilenlerle dayanışma içinde olduklarını belirterek, acılarını paylaştığını dile getirdi.

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya bölgesinde, 26 Temmuz'da "son iki yılın en büyük orman yangını" yaşanmıştı.

Tarragona bölgesindeki Santa Coloma de Queralt'ta çıkan yangında 1657 hektarlık alan kül olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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