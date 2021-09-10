İspanya'da orman yangınında bir itfaiyeci hayatını kaybetti

İspanya'nın Malaga ilinde Sierra Bermeja dağlık alanında 2 gündür süren ve 2 bin 200 hektardan fazla alanın yandığı orman yangınında bir itfaiyeci hayatını kaybederken binden fazla vatandaş tahliye edildi.

İspanya'nın Malaga ilinde Sierra Bermeja dağlık alanında 2 gündür süren ve 2 bin 200 hektardan fazla alanın yandığı orman yangınında bir itfaiyeci hayatını kaybederken binden fazla vatandaş tahliye edildi.

İspanya'nın Malaga ilinde Sierra Bermeja dağlık alanında 2 gündür süren yangında 2 bin 200 hektardan fazla alan yandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken çalışmalara destek olmak için Almeira şehrinden gelen 44 yaşında ve 6 yıl tecrübeli bir itfaiyeci hayatını kaybetti. İtfaiyecinin söndürme çalışmaları sırasında gruptan ayrıldıktan sonra alevler arasında kaldığı ifade ediliyor. Endülüs bölge hükümeti Tarım ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Carmen Crespo hayatını kaybeden itfaiyeci için derin acı ve üzüntü içerisinde olduklarını söyleyerek ölümle ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Crespo Malaga N Estepona, Benahavis, Jubrique ve Genalguacil şehirlerinde etkili olan yangın için "Büyük bir yangın" ifadesini kullanırken yangında 2 bin 200 hektarlık alanın kül olduğunu söyledi. Bakan, 800 hektar alanın yandığı Estepona şehrinin ise yangından en fazla zarar gören yerleşim yeri olduğunu belirtti. Bakan Crespo ayrıca yangın sebebiyle binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini ifade ederken iki ayrı karayolunun trafiğe kapalı olduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarına 9 kamyon ve 26 hava aracının yanı sıra 200 personel görev yapıyor. Şiddetli rüzgar ve arazinin engebeli oluşu söndürme çalışmalarında görev yapan itfaiyecilerin işlerini zorlaştırıyor. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı