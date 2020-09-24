İspanya'da okullarda üç haftada 2 bin 852 sınıf Kovid-19'dan kapandı
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İspanya'da okullarda üç haftada 2 bin 852 sınıf Kovid-19'dan kapandı

24.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:05
İspanya'da okullarda üç haftada 2 bin 852 sınıf Kovid-19'dan kapandı

İspanya Eğitim Bakanı İsabel Celaa, yüz yüze eğitimin başlamasından bu yana geçen üç haftada okullarda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı toplam 2 bin 852 sınıfın kapandığını açıkladı.

İspanya Eğitim Bakanı İsabel Celaa, yüz yüze eğitimin başlamasından bu yana geçen üç haftada okullarda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı toplam 2 bin 852 sınıfın kapandığını açıkladı.

Celaa, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarından kapatılan 2 bin 852 sınıfın toplamda 380 bin öğrenciyi etkilediğini, bunun İspanya genelindeki öğrenci sayısının yüzde 0,73'e karşılık geldiğini söyledi.

Üniversiteler dışındaki tüm okulların yüzde 95,5'inde Kovid-19 salgınıyla bağlantılı herhangi bir sorun yaşanmadığını, sadece iki anaokulu ve bir ilkokulun tamamen kapatıldığını vurgulayan Celaa, "Sıfır risk diye bir şey ne okulun içinde ne de okulun dışında var. İspanya'da salgının sürekli artış gösterdiğini dikkate alarak, hiçbir şekilde tedbiri elden bırakmamak gerek. Eğitimde şimdiye kadar alınan önlemler aynı yoğunlukta uygulanmaya devam etmeli." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Salvador İlla da eğitimde alınan sağlık tedbirlerinin baştan bu yana öngörüldüğü şekilde devam ettiğini belirterek, "Okulların, salgının bulaşma noktası olmadığı doğrulandı." dedi.

Kovid-19'un en yoğun olarak görüldüğü ve serbest dolaşıma kısmi kısıtlamaların getirildiği Madrid'deki durumu da değerlendiren İlla, "Yerel yönetimlerin talepleri doğrultusunda her türlü önlem üzerinde çalışıyoruz. Madrid özerk bölgesinde zor haftalar yaklaşıyor. Salgının bu bölgede kontrol altına alınması için kararlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan okullarda toplu PCR testlerinin başladığı Katalonya özerk yönetiminin hükümet başkanı Quim Torra da yaptığı açıklamada, "Kovid-19 vakalarında hastaneye yatış ve yoğun bakımdaki hasta oranlarında belli bir istikrarı yakaladık. Barselona kentindeki durum yine endişe verici boyuta doğru gidiyor. Vatandaşlardan maksimum sorumlulukla hareket etmelerini talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerin başında gelen İspanya'da son verilere göre toplam vaka sayısı 700 bini geçerken, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 31 bin 34'e çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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