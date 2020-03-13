İspanya'da OHAL ilan edilmesi bekleniyor
İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu.
13.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:43
İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu. Ülkede "olağanüstü hal" ilan edilmesi bekleniyor.
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Kaynak: Dunya.com