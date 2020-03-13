İspanya'da OHAL ilan edilmesi bekleniyor İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu.

İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan kişilerde ölü sayısının 120'ye, virüsün bulaştığı hasta sayısının da 4 bin 200'e çıktığını duyurdu. Ülkede "olağanüstü hal" ilan edilmesi bekleniyor. Kaynak: Dunya.com