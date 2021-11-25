İspanya'da nükleer santralde gaz sızıntısı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'da nükleer santralde gaz sızıntısı: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İspanya'da nükleer santralde gaz sızıntısı: 1 ölü, 3 yaralı

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Asco Nükleer Santralinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı sonucu 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Asco Nükleer Santralinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı sonucu 1 İşçi öldü, 3 işçi yaralandı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Tarragona kentindeki Asco Nükleer Santralinde gaz sızıntısı meydana geldi. Yangınla mücadele sistemindeki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen karbondioksit gazı sızıntısı sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Dün TSİ 21.00 sıralarında yaşanan olayda yaralı işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dört katlı bir binada olan gaz kaçağının radyolojik bölgeye uzak olduğu kaydedildi. Tesisin işleyişinde bir sorun olmadığı ve herhangi bir radyolojik tehlike bulunmadığı belirtildi. - MADRİD

Babasının ölüm haberini vermeye gittiler, cesedini buldular! Vücudunda boynuz darbeleri var

Babasının ölüm haberini vermeye gittiler, cesedini buldular! Vücudunda boynuz darbeleri var

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title