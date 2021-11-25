İspanya'da nükleer santralde gaz sızıntısı: 1 ölü, 3 yaralı

İspanya'nın Katalonya bölgesindeki Asco Nükleer Santralinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı sonucu 1 İşçi öldü, 3 işçi yaralandı.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesinin Tarragona kentindeki Asco Nükleer Santralinde gaz sızıntısı meydana geldi. Yangınla mücadele sistemindeki bakım çalışmaları sırasında meydana gelen karbondioksit gazı sızıntısı sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Dün TSİ 21.00 sıralarında yaşanan olayda yaralı işçilerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dört katlı bir binada olan gaz kaçağının radyolojik bölgeye uzak olduğu kaydedildi. Tesisin işleyişinde bir sorun olmadığı ve herhangi bir radyolojik tehlike bulunmadığı belirtildi. - MADRİD

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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