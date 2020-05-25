İspanya'da normalleşme adımları - Restoran ve kafelere kısmi açılım izni İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kademeli normalleşme sürecinde, bugünden itibaren sosyal mesafeyi koruyarak dışarıda servis alanı bulunan kafe ve restoranların açılmasına izin verildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kademeli normalleşme sürecinde, bugünden itibaren sosyal mesafeyi koruyarak dışarıda servis alanı bulunan kafe ve restoranların açılmasına izin verildi. Kaynak: AA