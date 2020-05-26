İspanya'da normalleşme adımları - BARSELONA
Açılan sahil kafelerinden detay Ellerini dezenfekte eden müşteriler Kafede oturan insanlar Sahil kıyısından detaylar BARSELONA - İspanya'nın Barselona kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kademeli normalleşme sürecinde, sosyal mesafeyi koruyarak dışarıda servis alanı...
26.05.2020 18:29 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:33
Açılan sahil kafelerinden detay
Ellerini dezenfekte eden müşteriler
Kafede oturan insanlar
Sahil kıyısından detaylar BARSELONA - İspanya'nın Barselona kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kademeli normalleşme sürecinde, sosyal mesafeyi koruyarak dışarıda servis alanı bulunan kafe ve restoranların açılmasına izin verildi.
Kaynak: AA