İspanya'da Noel döneminde gevşetilen önlemler Kovid-19 vakalarını artırdı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayısı, Noel tatilinden dolayı gevşetilen önlemlerin bir sonucu olarak tekrar artışa geçti.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayısı, Noel tatilinden dolayı gevşetilen önlemlerin bir sonucu olarak tekrar artışa geçti.

Sağlık Bakanlığında Kovid-19'a karşı mücadeleyi yürüten komisyonun başkanı Fernando Simon, basına yaptığı açıklamada, "Noel döneminde olmamız gerekenden daha fazla rahatlık gösterdiğimizin farkında olmalı ve yeniden çaba göstermeliyiz. Önümüzde pembe bir tablo yok, çok dikkatli olmalıyız." ifadesini kullandı.

Simon, Noel tatili öncesine denk gelen 20 Aralık'tan önce İspanya'da her 100 bin kişide 250'nin altına düşen ortalama Kovid-19 vaka sayısının 435'e çıktığını aktardı.

"Zor haftalar bizi bekliyor." diyen Simon, bilinçli hareket edilmemesi ve alınan önlemlere uyulmaması halinde yeni vaka sayılarındaki artışın en az 15 gün daha devam edeceğini söyledi.

Simon, 27 Aralık 2020'de yapılmaya başlanan Kovid-19 aşılarının etkisinin toplumda hemen görülmeyeceğini, birkaç ay beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı yüzde 26 arttı

İspanya'da mevcut durumda hastanelerde tedavi gören 16 bin 792 Kovid-19 hastası bulunurken, bunlardan 2 bin 511'i yoğun bakımda yatıyor.

Ülkede 8 Ocak'tan bu yana yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19 hastası sayısı yüzde 26 arttı.

Bu arada yeni vaka sayılarındaki artış nedeniyle birçok özerk yönetim, salgına karşı ek önlemler aldı.

Başkent Madrid'de 1,2 milyondan fazla kişiyi etkileyecek şekilde bölgesel karantina kararı alındı, 40'tan fazla küçük yerleşim yerlerinde 14 gün boyunca giriş ve çıkışlara kısıtlamalar getirildi.

Balear Adaları'ndaki Mayorka ve İbiza kentleri de aynı evde yaşamayanlar dışındakilerin bir araya gelmesine yasak getirerek bar, restoran, alışveriş merkezi ve spor salonlarını kapattı.

Asturias, Rioja, Endülüs, Bask ve Galisya özerk bölgelerinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilen mahallelerin sayısının artırılmasının yanı sıra sokağa çıkma yasağının başlama saatleri öne çekilerek bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri kısaltıldı.

İspanya'da salgının başlamasından bu yana 52 bin 275 kişi hayatını kaybederken, toplam 2 milyon 111 bin 782 vaka tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli