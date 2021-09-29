- İspanya'da nehrin ortasına yerleştirilen heykel korkuttu

BİLBAO - İspanya'nın Bilbao kentindeki Nervion Nehri'ne yerleştirilen "boğulan kadın" heykeli, görenleri korkuttu. Heykelin sürdürülebilirliğe dikkat çekmek amacıyla yapıldığı ortaya çıktı.

İspanya'nın Bilbao kentinde yer alan Nervion Nehri ilginç anlara sahne oldu. Geçtiğimiz hafta nehre yerleştirilen "boğulan kadın" heykeli etraftan geçenleri şaşkına çevirdi. Kent sakinleri gelgitler birlikte bir anda ortaya çıkan kadının yüzünü görünce büyük endişe yaşadı. Baskça'da "yarın" anlamına gelen "Bihar" adlı heykelin Meksikalı hiperrealist sanatçı Ruben Orozco tarafından, BBK Vakfı işbirliğinde iklim değişikliği sorununa dikkat çekmek ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında yapıldığı öğrenildi. İspanyol medyasına konuşan Orozco, kampanyanın amacının "insanların eylemlerinin bizi batırabileceğini veya su üstünde tutabileceğini bilmeleri" olduğunu ifade etti. Gelgitle birlikte suyun yüzeyine çıkan ve batan 120 kilogram ağırlığındaki heykel, fiberglastan yapıldı.

Kent sakinleri endişeye kapıldı

Heykelin oldukça gerçekçi bir görüntüye sahip olması, etraftakileri hem korkuttu hem de şaşırttı. Kent sakinleri, heykelin kendilerini huzursuz ettiğini, kadının yüzünde endişeye dair hiçbir ifadenin olmamasıyla yaşamına son vermek istediklerini sandıklarını ifade etti.