Elektriklerin kesildiği İspanya'da OHAL ilan edildi

Elektriklerin kesildiği ülkede OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelli öğretmenlere atama müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası "atama" müjdesi
Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nin finalinde Barcelona U19'a direnemedi

Çok istedik ama olmadı! Canınız sağolsun çocuklar
Korumalar yine iş başında! İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

İşte İmamoğlu'nun sır görüşmesinden yeni görüntüler

İspanya'da neden OHAL ilan edildi?

İspanya'da neden OHAL ilan edildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya İçişleri Bakanlığı, olağanüstü hal ilan etti. Peki, İspanya'da neden OHAL ilan edildi?

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapında meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. İspanya'da neden OHAL ilan edildi?

İSPANYA'DA NEDEN OHAL İLAN EDİLDİ?

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken, kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapında meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Kesintinin nedeni henüz resmî olarak açıklanmazken, yetkililer tüm birimlerin seferber edildiğini duyurdu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.