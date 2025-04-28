İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapında meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. İspanya'da neden OHAL ilan edildi?

İSPANYA'DA NEDEN OHAL İLAN EDİLDİ?

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken, kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki "Ulusal Elektrik Şebekesi'nin kesilmesi" nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapında meydana gelen büyük çaplı elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan etti. Kesintinin nedeni henüz resmî olarak açıklanmazken, yetkililer tüm birimlerin seferber edildiğini duyurdu.