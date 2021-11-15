İspanya'da mültecileri taşıyan bot battı: 8 ölü

İspanya Kanarya Adaları'nda mültecileri taşıyan botun batması sonucunda 8 kişi hayatını kaybetti.

İspanya hükümeti, dün Kanarya Adaları yakınında Afrikalı mültecileri taşıyan bir botun battığını ve sahil güvenlik ekiplerinin 8 kişinin cansız bedenine ulaştığını açıkladı. Sahil güvenlik ekipleri, içinde 12 yaşında bir çocuğun da bulunduğu toplam 62 mülteciyi kurtardı. Durumu ağır 3 yaralının helikopter ile Büyük Kanarya'daki bir hastaneye sevk edildiği ve 9 yaralının ise sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesi sonrasında adaya götürüldüğü belirtildi.

Kanarya Adası Acil Servisi dün yaptığı açıklamada, mültecilerin yaklaşık 1 haftadır Atlantik Okyanusu'nun 40 mil güneyindeki Büyük Kanarya Adası arasında sürüklendiğini ifade ederken, sahil güvenlik ekipleri, dün içinde 35 erkek ve 1 kadının da bulunduğu başka bir mülteci botunun da İspanya Adaları yakınlarında görüldüğünü bildirdi.

İspanya hükümetinin verilerine göre, bu yıl Ocak ve 30 Eylül tarihleri arasında 13 bin 100'den fazla Afrikalı mültecinin Batı Afrika'dan Kanarya Takım Adaları arasındaki tehlikeli yolculuğu yaptığı öğrenilirken, bu sayının geçen yılın aynı periyoduna göre 2 kat daha fazla olduğu öğrenildi. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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