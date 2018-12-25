İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü

İspanya'da akıl almaz bir kaza yaşandı. Karşıdan karşıya geçen bir kadının üstünden otobüs geçti. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALDI

Genç kadın karşıdan karşıya geçiyordu. Otobüs bir anda kabus gibi belirdi. Frene bile basmadan genç kadını altına aldı. Ön tekerlekleriyle çiğnedi. Kazazede kadın, arka tekerleklerin altında kalmaktan da son anda kurtuldu.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ AYAĞA KALKTI

Sanki bir şey olmamış gibi ayağa kalkan genç kadın çevredekilerden yardım istemeye gitti.