İspanya'da, Michelangelo Caravaggio'nun olabileceği düşünülen tablonun açık artırma ile satışı durduruldu

İspanya Kültür Bakanlığı, ünlü İtalyan ressam Michelangelo Caravaggio'ya ait olabileceği düşünülen bir tablonun İspanya dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla açık artırma ile satışını durdurdu.

İspanya Kültür Bakanlığı, ünlü İtalyan ressam Michelangelo Caravaggio'ya ait olabileceği düşünülen bir tablonun İspanya dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla açık artırma ile satışını durdurdu.

Başkent Madrid'deki Ansorena Müzayede Evi tarafından 1500 avroya satışa çıkarılmak istenen tablonun Caravaggio'nun eseri olduğunun kanıtlanması halinde gerçek değerinin 150 milyon avroyu bulabileceği belirtildi.

17. yüzyıldan kalma Hz. İsa figürünün olduğu, "Ecce Homo" tarzı, tuval üzerine yağlıboya tablonun 111x86 santimetre olduğu bildirildi.

Tablonun Caravaggio'ya ait olabileceği iddiaları üzerine acil olarak toplanan Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Sanat Eseri Değerlendirme ve İhracat Kurulu, açık artırmayı durdurarak, tabloyu "ihraç edilemez" ilan etti.

İspanya'da benzer bir olay 1970'li yıllarda yaşanmış ve açık artırmayla satılarak ABD'ye giden bir tablonun daha sonra Caravaggio'nun eseri olduğu anlaşılmıştı.

Bazı uzmanlar, dört yüzyıl önce izi kaybolan Caravaggio'nun bir tablosunun İspanya'da ortaya çıktığını ileri sürdü.

Madrid'deki dünyaca ünlü Prado Müzesi tabloyu Caravaggio'nun yaptığının kanıtlanması halinde gerçek değerini ödemeye hazır olduğunu belirtti.

İspanya Kültür Bakanı Jose Manuel Rodriguez Uribes de konuya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok doğru bir karar alındı. Çok hızlı şekilde hareket ettik. Her türlü durumda çok değerli bir eser, inşallah bir Caravaggio'dur." dedi.

Diğer yandan İtalyan basınına açıklama yapan sanat uzmanları, "Bu Hz. İsa tablosu, Caravaggio'nun bir eseri olmanın tüm izlerini taşıyor. Eğer gerçek çıkarsa 18 Temmuz 1610 yılında henüz 39 yaşındayken ölen bu önemli ressamın tarihinde yeni bir sansasyonel sayfa açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli