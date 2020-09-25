İspanya'da metro istasyonları sular altında kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İspanya'da metro istasyonları sular altında kaldı

25.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:01
İspanya'da metro istasyonları sular altında kaldı

İspanya'da şiddetli yağmur hayatı felç etti.

İspanya'da şiddetli yağmur hayatı felç etti. Ülkede metro istasyonları sular altında kaldı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de Perşembe gecesi yağan şiddetli yağmur sonrası pek çok metro istasyonu sular altında kalırken, yağışlar trafiğin aksamasına da neden oldu. Bir yolcu tarafından çekilen amatör görüntü de su seviyesinin yükseldiği görüldü.

İspanya'da metro istasyonları sular altında kaldı
İspanya'da metro istasyonları sular altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Halife Hafter Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Gülay Hazal Kaya Deniz Akkaya Meryem Uzerli
Spor Babel Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand
Daha Fazla Tv Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İspanya'da metro istasyonları sular altında kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 13:01:17. #1.14#
title