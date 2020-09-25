İspanya'da metro istasyonları sular altında kaldı
25.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:01
İspanya'da şiddetli yağmur hayatı felç etti.
İspanya'da şiddetli yağmur hayatı felç etti. Ülkede metro istasyonları sular altında kaldı.
İspanya'nın başkenti Madrid'de Perşembe gecesi yağan şiddetli yağmur sonrası pek çok metro istasyonu sular altında kalırken, yağışlar trafiğin aksamasına da neden oldu. Bir yolcu tarafından çekilen amatör görüntü de su seviyesinin yükseldiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı