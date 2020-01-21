İspanya'da memur maaşlarına yüzde 2 zam

21.01.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:42

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, ülkedeki 2,5 milyon memura 2020 yılı için yüzde 2 maaş zammı yapılmasını içeren kanun hükmündeki kararnameyi kabul etti.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına konuşan Hükümet Sözcüsü Maria Jesus Montero, "Devletimizin refahının temelini oluşturan kamu çalışanlarımıza verdiğimiz sözü yerine getirerek, 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere maaşlarına yüzde 2 oranında zam yapıyoruz." dedi.

Söz konusu memur zammı, 2018 Mart'ta dönemin sağ hükümeti ile ülkedeki kamu sektörünün önde gelen 3 sendikası arasında imzalanan 3 yıllık sözleşmenin bir gerekliliği olurken, göreve geldikten bir hafta sonra sol koalisyon hükümeti tarafından da uygulandı.

Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğindeki sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu'nun ilk toplantısında emekli maaşlarına yüzde 0,9, ikincisinde memurlara yüzde 2 zam yapma kararı aldı.

Diğer yandan Bakanlar Kurulu'nda "iklim ve çevre acil durumu" ilan eden hükümet, ilk 100 günlük icraatında İklim Değişikliği Yasası'nı meclise sunmak, 2050 net sıfır karbon hedefini belirlemek ve iklim değişikliği için Vatandaşlar Asamblesi kurma sözünü verdi.

Ayrılıkçı Katalonya meselesini ülkenin ana gündeminden düşürmeye çalışan sol hükümetin, İspanya'nın diğer sosyal ve ekonomik sorunlarıyla ilgili hızlı adımlar atması bekleniyor.

Kaynak: AA