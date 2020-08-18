İspanya'da Maskesiz Maske Karşıtı Protesto
Haftasonu kamu alanlarında zorunlu maske kullanımını protesto eden yüzlerce kişi Madrid'in Colon Meydanı'nda toplandı.
18.08.2020 11:44 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:38
Haftasonu kamu alanlarında zorunlu maske kullanımını protesto eden yüzlerce kişi Madrid'in Colon Meydanı'nda toplandı. Protestocular, ülkede Corona virüsü vakalarındaki, artış nedeniyle, Sağlık Bakanı Salvador Illa'nın Cuma günü açıkladığı yeni önlemlerin, kişisel haklarını ihlal ettiğini savundu
Kaynak: DailyMotion.com