İspanya'da maç günleriyle ilgili davayı kazanan LaLiga, federasyondan 25 milyon avro tazminat istiyor
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İspanya'da maç günleriyle ilgili davayı kazanan LaLiga, federasyondan 25 milyon avro tazminat istiyor

İspanya'da maç günleriyle ilgili davayı kazanan LaLiga, federasyondan 25 milyon avro tazminat istiyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinde mücadele eden kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, maçların pazartesi ve cuma günleri oynanmasına yasak getiren İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) karşı açtığı davayı kazandığını ve yaklaşık 25 milyon avro tazminat isteneceğini duyurdu.

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerinde mücadele eden kulüplerin bağlı olduğu LaLiga kurumu, maçların pazartesi ve cuma günleri oynanmasına yasak getiren İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) karşı açtığı davayı kazandığını ve yaklaşık 25 milyon avro tazminat isteneceğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, Madrid İl Mahkemesinin, RFEF'i haksız rekabet oluşturmakla suçladığı ve pazartesi ile cuma günlerine getirilen maç yasağının kaldırılması hükmünü verdiği belirtildi.

Mahkemenin nihai kararının açıklanmasının ardından RFEF'ten yaklaşık 25 milyon avro tazminat talep edeceğini bildiren LaLiga, 1. ve 2. liglerdeki maçların tarih ve saatini belirleme yetkisinin kendisinde olduğunu vurguladı.

İspanyol futbolunda son iki sezondur maçların oynanmasının sadece cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı tutulması, RFEF ve LaLiga kurumlarını sık sık karşı karşıya getirdi.

Taraflar arasında şimdiye kadar yürütülen ekonomik müzakerelerde herhangi bir sonuç alınmazken, LaLiga, RFEF ile mevcut olan anlaşmadan daha fazla ödeme yapmayacağını belirtmişti. RFEF ise geçmişte ticaret mahkemesinin kararıyla maçların cuma ve pazartesi günlerinde oynanmasını engellemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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