İspanya'da Las Fallas festivali havai fişekli kutlamalarla sona erdi
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İspanya'da Las Fallas festivali havai fişekli kutlamalarla sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'nın Valencia kentinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Las Fallas festivali, bu yıl dev bir kağıt hemşire heykelinin havai fişek gösterisinin ardından yakılması ile sona erdi.

İspanya'nın Valencia kentinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen Las Fallas festivali, bu yıl dev bir kağıt hemşire heykelinin havai fişek gösterisinin ardından yakılması ile sona erdi.

İspanya'nın Valencia kentinde geleneksel olarak her yıl Mart ayında 5 gün boyunca süren Las Fallas festivali, geçtiğimiz yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilememişti. İspanya'da bu yılın başlarında Covid-19 ile mücadele önlemleri kapsamında getirilen sağlık kısıtlamaları nedeniyle Eylül ayına kadar ertelenen festival, 1 Eylül'de bu yıl Covid-19 ile mücadele önlemleri gölgesi altında düzenlendi. Etkinliklerde ise yüz maskesi takmak zorunlu tutulurken, bu yıl sokağa çıkma yasağı nedeniyle festivalin yerel saatle 01.00'e kadar devam etmesine izin verildi.

Festivalde ilk 4 gün boyunca, katılımcıların aylarca süren özenli çalışmalarının sonucunda ahşap ve kağıt gibi materyallerden ürettikleri "ninot" adı verilen kağıt heykeller sergilendi. Festivalin 5. ve son gününde ise halk oyuyla seçilen 2 heykel hariç diğer tüm heykeller yakıldı. Bu yılki festivalin son gününe ise kağıttan yapılan dev bir hemşire heykeli damga vurdu. Las Fallas festivali, dün gece hemşire heykelinin yakılmasıyla birlikte sona ererken, halk tarafından beğenilen 2 heykel ise kendilerinden önce seçilen diğer heykellerle sergilenmek üzere yerel Fallas Müzesi'ne götürüldü.

-İHA-

İspanya'da Las Fallas festivali havai fişekli kutlamalarla sona erdi
İspanya'da Las Fallas festivali havai fişekli kutlamalarla sona erdi
İspanya'da Las Fallas festivali havai fişekli kutlamalarla sona erdi
İspanya'da Las Fallas festivali havai fişekli kutlamalarla sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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