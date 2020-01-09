İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kamerada
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İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kamerada

İspanya'da küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı evinin penceresinden binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü.

09.01.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:25
İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kamerada

'da küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı evinin penceresinden binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.


İspanya'nın 'ndaki Playa Breso kentinde küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı 4. kattaki evinin penceresinden binanın dış cephesindeki bölüme çıkarak balkona doğru yürüdü. Balkona girmekte zorlanan küçük kız, tekrar dış cephedeki bölümden koşarak dairenin penceresine döndü. O anlar bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilirken, küçük kızın tehlikeli oyunu izleyenleri korkuttu. - MADRİD

Kaynak: İHA
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