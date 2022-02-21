İspanya'da Kovid-19 vakaları azalırken ölüm sayıları yüksek seviyede seyrediyor - Haberler
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İspanya'da Kovid-19 vakaları azalırken ölüm sayıları yüksek seviyede seyrediyor

AA, Şenhan Bolelli - Güncel
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İspanya'da Kovid-19 vakaları azalırken ölüm sayıları yüksek seviyede seyrediyor

İspanya'da Kovid-19'da vaka sayılarında düşüş devam ederken, ölüm sayıları halen yüksek seviyelerde bulunuyor.

İspanya'da Kovid-19'da vaka sayılarında düşüş devam ederken, ölüm sayıları halen yüksek seviyelerde bulunuyor.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, son 3 günde ülkede 48 bin 778 yeni vaka tespit edildiği, 464 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülkede son 14 gün temel alınarak verilen her 100 bin kişide tespit edilen ortalama vaka sayısı da 18 Şubat'a göre 133 gerileyerek, 786 olarak açıklandı.

İspanya'da 23 Aralık'tan bu yana ilk defa ortalama vaka sayıları binin altına düştü.

Mevcut durumda 1224'ü yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 364 Kovid-19'lu hastanelerde tedavi görüyor.

Açık alanda maske takma zorunluluğunun iki hafta önce kaldırıldığı ülkede, Kovid-19 kısıtlamaları da büyük oranda gevşetildi.

Ülkede salgının başından bu yana 10 milyon 858 bin vaka tespit edilirken 98 bin 462 kişi hayatını kaybetti.

AA / Şenhan Bolelli - Güncel

İspanya, Güncel, Haberler

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