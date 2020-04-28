İspanya'da Kovid-19 sürecinde "kademeli normale geçiş takvimi" açıklandı
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İspanya'da Kovid-19 sürecinde "kademeli normale geçiş takvimi" açıklandı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evrimi ülke genelinde kontrol altına alınırsa, haziran sonunda yeni normallikler içinde bir ülke olacağız." dedi.

İspanya'da Kovid-19 sürecinde
28.04.2020 20:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 20:52

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının evrimi ülke genelinde kontrol altına alınırsa, haziran sonunda yeni normallikler içinde bir ülke olacağız." dedi.

Başbakan Sanchez, Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen "kademeli normale geçiş takvimi"ni, basın toplantısında kamuoyuna açıkladı.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'nın normalleşme sürecinin "kademeli, asimetrik ve koordinasyonla olacağını ve birlik olmanın önem arz ettiğini" dile getiren Sanchez, sürecin 4 aşamalı bir takvim olacağını ve en az 8 hafta süreceğini bildirdi.

Sanchez, virüse karşı aşı bulunmadan tam normalleşmeden söz edilemeyeceğine dikkati çekerek, o zamana kadarki süreç için "yeni normallikler" ifadesini kullandı.

Başbakan Sanchez, kademeli normalleşme takviminin ülkedeki 17 özerk yönetimde farklı olacağını söyledi.

İlk aşama olarak "0 seviyesine" 4 Mayıs'ta geçileceğini belirten Sanchez, gelecek pazartesi gününden itibaren restoran ve küçük işletmelerin yarım randımanlı açılacağını, sporda profesyonel ve bireysel antrenmanların başlayacağını ifade etti.

Sanchez, bu seviyede restoranlar için sadece evlere servis yapılması, kafeteryaların teraslarının yüzde 40 kapasiteyle açılması ve küçük işletmelerin ön randevulu hizmet vermesini örnek gösterdi.

"Her seviye geçişleri en az 2 hafta sürecek

İspanya'daki Kanarya ve Balear adaların 4 Mayıs'ta, ülkenin İberya Yarımadası'nda kalan bölgelerinin ise 11 Mayıs'ta 1. seviyeye geçeceğini bildiren Sanchez, bu kapsamda güvenlik önemleri altında küçük işletmelerin, alışveriş merkezlerinin, otellerin ve turistik yerlerin açılacağını, La Liga gibi profesyonel liglerde toplu antrenmanların başlamasına izin verileceğini, insanların işlerine gitmelerine olanak sağlamak amacıyla 6 yaş altındakiler için kreşlerin açılacağını dile getirdi.

Sanchez, "2. seviyede" sinema ve tiyatroların 3'te 1 kapasiteyle açılması, "3. seviyede" plajların açılması örneklerini verdi, seviye değişimleriyle ilgili, bölgelere göre alınacak kararların Sağlık Bakanlığınca verileceğini söyledi.

Sanchez, şöyle devam etti:

"Her seviye geçişleri en az 2 hafta sürecek ama Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili gelişmelere bakarak, bölgelere göre bu geçişlere karar verecek. Virüsün yayılmasının yeniden artışa geçme riski var. Bu durumda sadece seviye indirme olacaktır. Normale dönüşe kadar şehirler ve adalar arası ulaşım olmayacaktır."

Salgına yönelik tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uyum ve toplu ulaşımda maske kullanılmasının önemli olduğunu belirten Sanchez, "Ölü ve vaka sayısı eğrisini aşağı yönlü döndürmeyi başardık ama virüs gitmedi, burada. Aşı bulunana kadar salgın devam edecektir ve maalesef aşı zaman alacak. Bireysel hareketlerimizle hayat kurtarabiliriz. Şu anda gerçek vatanseverlik budur." diye konuştu.

"Kendimizin ve başkalarının sağlığı için yapacağız"

Sanchez, Kovid-19 ile mücadelede "en zor kısmın şimdi başladığını" vurgulayarak şunları kaydetti:

"Alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Paella'yı (İspanyol yemeği) restoranda değil, sipariş edip evde yemeyi öğreneceğiz. Arkadaşlarımızla, akrabalarımızla evlerde toplanamayacağız. Bisiklete tek bineceğiz. Komşumuzla, arkadaşımızla yürüyüşlere çıkamayacağız. Bunu kendimizin ve başkalarının sağlığı için yapacağız."

Salgının ülke ekonomisinde büyük zarara yol açtığını belirten Sanchez, "Küresel ekonominin, Avrupa ve İspanya ekonomilerinin daralmaya girmesi kaçınılmaz. AB'nin bu krize güçlü bir cevap vermesi gerektiğine inandığımız için İspanya olarak AB'nin 1,5 trilyon avroluk bir fon oluşturması teklifini getirdik. Ayrıca İspanya içinde de siyasi partilere, ülkenin sosyal ve ekonomik olarak yeniden yapılandırılması için birlikte hareket etme çağrısını yaptık." dedi.

Sanchez, 9 Mayıs'ta sona erecek olağanüstü halin, kademeli normale geçiş takviminin organizasyonu için 2 hafta daha uzatılabileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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