İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları düşmeye devam ediyor
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İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları düşmeye devam ediyor

İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları düşmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka ve can kayıplarında düşüşün devam ettiği İspanya'da, son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 7 yeni vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni vaka ve can kayıplarında düşüşün devam ettiği İspanya'da, son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 7 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 126'ya kadar geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 54 artışla toplam can kaybı 79 bin 855'e, vaka sayısı da 5 bin 7 artışla 3 milyon 657 bin 886'ya ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 5 bin 100 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1489'unun yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 17,8'inin (8 milyon 434 bin 233) aşılama süreci tamamlandı.

İlk doz aşıyı olanların sayısı ise 17 milyon 187 bin 731 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Carolina Darias, düzenlediği basın toplantısında, "Bugün itibarıyla ülkedeki 17 özerk yönetimin sadece 11'inde Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmiştir. Umut verici bir durum ve umarım en kısa sürede tüm ülkede ölümler sona erer." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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