İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları artıyor
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İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları artıyor

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanya'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları artıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artışa geçtiği, hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının da yükseldiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artışa geçtiği, hastanelerde yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranının da yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre son 48 saatte 85 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 bin 360 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Salgında toplam can kaybı 75 bin 783'e, vaka sayısı 3 milyon 311 bin 321'e çıktı.

Bakanlık mevcut durumda 8 bin 944 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1925'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı başkent Madrid'de yüzde 42'ye, ülke genelinde ise yüzde 20'ye yükseldi.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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