İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 988 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 70 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 988 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği (Castilla La Mancha bölgesi hariç) Kovid-19 verilerinde ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısının 147'ye kadar gerilediği ve bunun son iki ayın en düşüğü olduğu bildirildi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 70 artışla toplam can kaybı 79 bin 502'ye, vaka sayısı da 3 milyon 619 bin 848'e ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 6 bin 568 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1774'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 37 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı yaklaşık 7 aydır ülke genelinde uygulanan serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını öngören olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Kovid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 15,2'si aşılama sürecini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Pınar Altuğ Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Cenk Tosun Cüneyt Çakır Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 70 kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 20:30:46. #1.11#

title