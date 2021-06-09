İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti
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İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 427 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 427 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre vaka sayılarındaki düşüş devam ederken ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 111 olarak açıklandı.

Ülkede toplam can kaybı 80 bin 332'ye, vaka sayısı 3 milyon 715 bin 454'e ulaştı.

Hükümet, Kovid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 ay uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

İspanya'da nüfusun yüzde 24'ünün aşılama süreci tamamlandı, en az bir doz aşı olanların sayısı 20 milyonu geçti.

Hükümet, yaz sonunda nüfusun yüzde 70'inde aşılanmanın tamamlanacağı hedefini koymuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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