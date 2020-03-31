İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış
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İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ve yeni vakalarda rekor artış yaşanırken virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 85'inin 70 yaşın üzerindekilerde görüldüğü belirtildi.

31.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:34
İspanya'da Kovid-19 salgınında ölü ve vaka sayısında rekor artış

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ve yeni vakalarda rekor artış yaşanırken virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 85'inin 70 yaşın üzerindekilerde görüldüğü belirtildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

İtalya'nın ardından dünyada Kovid-19'dan en fazla ölümün görüldüğü ülke olan İspanya'da, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 849 artışla 8 bin 189'a ulaştı.

Vaka sayısı da son 24 saatte 9 bin 222 artışla 94 bin 417'ye yükseldi.

Açıklanan son ölüm ve vakalara ilişkin veriler, İspanya'da bir günde kaydedilen en yüksek rakamlar oldu.

Ülkede halen Kovid-19 hastalarından 5 bin 607'si (düne göre 376 artış) yoğun bakımda tutulurken, taburcu edilenlerin sayısı da 2 bin 479 artışla 19 bin 259'a çıktı.

Bakanlık, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin yüzde 85'inin 70 yaş üstünde, 30 yaşın altındakilerde ölüm oranının ise yüzde 0,2 olduğunu açıkladı.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 211 artışla 3 bin 603'e yükseldi.

Kentte vaka sayısının düne nazaran 3 bin 419 artışla 27 bin 509'a çıktığı, bin 514 hastanın da yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Sağlık personeli malzeme eksikliğinden isyan etti

Diğer yandan Kovid-19 hastaları için Madrid'deki IFEMA fuar alanına kurulan ve mevcut durumda 5 bin 500 yatak kapasitesiyle İspanya'nın en büyük hastanesi durumuna gelen sahra hastanesinde kaos yaşandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Burada görev yapan sağlık personeli, virüse karşı kendilerini koruyacak malzemelerin eksikliğinden ve koordinasyonsuzluktan dolayı Sağlık Bakanlığını suçladı.

Sağlık çalışanları, koruyucu kıyafetlerin yetersizliğinden dolayı çöp torbası kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi.

İspanyol basınında yer alan haberlerde de Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinde acil servislerde yer olmadığı, hastaların başka bölgelere nakledilmesi üzerinde durulduğu belirtildi.

Bu arada Madrid'in ardından Kovid-19 salgınının en fazla görüldüğü ikinci bölge olan Katalonya'daki ölü ve vaka sayılarında ciddi artış gözlendi. Katalonya'da 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 262 artışla bin 672, vaka sayısı ise 18 bin 773 oldu.

Ayrıca Savunma Bakanlığınca, salgınla mücadelede görevli 7 bin askerden 207'sine Kovid-19 bulaştığı, ilk kez bir askerin de virüsten dolayı hayatını kaybettiği açıklandı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, sol koalisyon hükümetinin kararıyla ülke genelinde zaruri olmayan tüm ekonomik faaliyetlerin iki haftalığına durdurulması uygulamasına da bugün itibarıyla başlandı.

Kaynak: AA

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