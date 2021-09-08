İspanya'da Kovid-19 salgınında günlük can kaybı 3 hafta sonra 100'ün altına indi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları 3 hafta sonra 100'ün altına indi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük can kayıpları 3 hafta sonra 100'ün altına indi.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 618 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede salgının başlamasından bu yana toplam can kaybı 85 bin 147'ye, vaka sayıları da 4 milyon 898 bin 258 kişiye ulaştı.

Son 14 gün esas alınarak açıklanan her 100 bin kişide tespit edilen ülkedeki ortalama vaka sayısı da düşüşüne devam ederek 150'ye geriledi.

Aşılama süreci

Diğer yandan İspanya'da Kovid-19 aşılama süreci tamamlananların sayısı ülke nüfusunun yüzde 73,2'sine (34 milyon 739 bin 745 kişi) ulaştı.

Ülkedeki 12-19 yaş arasındaki gençlerde Kovid-19 aşısı tamamlananların oranının ise yüzde 50'ye geldiği belirtildi.

Sağlık Bakanı Carolina Darias da düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki yeni vakaların yüzde 90'ının delta varyantı olduğunu, vakaların gençler arasında artış göstermesine rağmen diğer yaş gruplarında kayda değer bir düşüş tespit edildiğini vurguladı.

Darias ayrıca bazı kronik hastalık gruplarından yaklaşık 120 bin kişiye 3. doz aşı yapılması kararı alındığını, bu uygulamanın başka gruplara da genişletilmesi hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli