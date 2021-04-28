İspanya'da Kovid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz yüksek katılımlı konser deneyimi başarılı geçti
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İspanya'da Kovid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz yüksek katılımlı konser deneyimi başarılı geçti

İspanya'da Kovid-19 salgını döneminde sosyal mesafesiz yüksek katılımlı konser deneyimi başarılı geçti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Kültür Sanat

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sosyal mesafe kuralı kaldırılarak ilk kez gerçekleştirilen yüksek katılımlı konser sonrasında virüsün bulaştığına ilişkin hiçbir işaret görülmediği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde sosyal mesafe kuralı kaldırılarak ilk kez gerçekleştirilen yüksek katılımlı konser sonrasında virüsün bulaştığına ilişkin hiçbir işaret görülmediği açıklandı.

Barselona kentindeki Sant Jordi Spor Salonu'nda 27 Mart'ta düzenlenen ve 5 bin kişinin izlediği bir rock müzik grubunun konseri, Kovid-19 tedbirleri açısından olumlu sonuç verdi.

İzleyenlerin Kovid-19 hızlı tanı testi yapılarak, ateşleri ölçülerek salona alındığı ve FFP2 tipi maske ile salon içinde el hijyen jeli kullanma zorunluluğu getirildiği konserde, sosyal mesafe kuralı kaldırılıp, müzikseverlerin yan yana şarkı söyleyip, dans etmelerine izin verilmişti.

Salgın döneminde bir ilk olması açısından deney niteliği taşıyan konserle ilgili analizleri yapan Germans Trias i Pujol Hastanesi doktoru Josep Maria Llibre, "Konserle bağlantılı olarak herhangi bir virüs bulaştığını gösteren hiçbir işaret yok." açıklamasında bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Llibre, konserden 15 gün sonra izleyiciler arasından sadece 6 kişide Kovid-19 pozitif vakasının görüldüğünü, bunlardan 4'ünün konserle ilgili bir bulaşma olmadığının organizatörler tarafından garanti edildiğini söyledi.

İspanyol doktor, "İyi bir havalandırma sistemi, tanı taraması ve maske kullanımı güvenli bir alanı garanti edebilir." dedi.

Diğer yandan Barselona'daki konser deneyimi Kovid-19 döneminde toplu sanatsal etkinlikler için ilk adım olsa da Sağlık Bakanlığı ve yerel yönetimler bunun benzer konserlerin önüne açacağına ilişkin bir garantiyi henüz vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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