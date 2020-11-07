İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu
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İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu

07.11.2020 23:20 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:25

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası yeniden getirilen bar ve restoranların kapatılması uygulaması, İspanya'nın Bilbao şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası yeniden getirilen bar ve restoranların kapatılması uygulaması, İspanya'nın Bilbao şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Göstericiler, yerel yönetimin kısıtlama kararını geri çekmesini istiyor.

İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu
İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu
İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu
İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muath Hamed

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