İspanya'da Kovid-19 önlemleri protestosu
07.11.2020 23:20 | Son Güncelleme: 07.11.2020 23:25
Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası yeniden getirilen bar ve restoranların kapatılması uygulaması, İspanya'nın Bilbao şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.
Koronavirüs vakalarındaki artış sonrası yeniden getirilen bar ve restoranların kapatılması uygulaması, İspanya'nın Bilbao şehrinde yüzlerce kişinin katılımıyla protesto edildi. Göstericiler, yerel yönetimin kısıtlama kararını geri çekmesini istiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muath Hamed