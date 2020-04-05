İspanya'da Kovid-19 ölümlerindeki artış oranı azalıyor
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İspanya'da Kovid-19 ölümlerindeki artış oranı azalıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterdi.

05.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:50
İspanya'da Kovid-19 ölümlerindeki artış oranı azalıyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış oranı art arda 4 gündür düşüş gösterdi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin artış oranı son 10 günün en düşük seviyesine geriledi.

Bakanlığın verilerine göre, düne göre 674 artışla toplam ölü sayısı 12 bin 418'e çıktı.

Düne göre ölüm artışının yüzde 5,74 olması, 2 Mart'tan bu yana oran bakımından en düşük artış olarak öne çıktı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da ise 809 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer yandan vaka sayısı düne göre 6 bin 23 artışla 130 bin 759'a yükseldi. Vaka sayısında düne nazaran yüzde 4,83'lük artış tespit edilirken, bu da 25 Şubat'tan bu yana en düşük vaka artışı olarak kayıtlara geçti.

Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 861'i (düne göre 329 artış) yoğun bakımda olmak üzere toplam 58 bin 744'ü hastanede tedavi görürken, taburcu olanların toplam sayısı düne nazaran 3 bin 861 artışla 38 bin 80 oldu.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne göre 218 artışla 4 bin 941'e çıktı.

Kentte vaka sayısı da 1335 artışla 37 bin 589 olurken, 1499 hasta yoğun bakımda bulunuyor.

Madrid'in ardından İspanya'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Katalonya'da ölü sayısı 2 bin 637'ye ulaşırken, toplam vaka sayısı da 26 bin 32 (2 bin 249 hasta yoğun bakımda) olarak açıklandı.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador İlla, iki gün önce yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 hastalarında ölü ve vaka sayısında eğrinin zirve yaptığını ve aşağı yönlü bir eğri beklediklerini açıklamıştı.

Son veriler gerek ölü gerek vaka sayısındaki eğrinin 2 Nisan'da zirve yaptıktan sonra aşağı yönlü gitmeye başladığını gösteriyor.

Sol koalisyon hükümeti, ülkede Kovid-19 ile mücadele için 14 Mart'ta yürürlüğe koyduğu olağanüstü hali 25 Nisan gece yarısına kadar uzatacağını açıklarken, buna rağmen 12 Nisan'dan itibaren olağanüstü halin kapsamını yavaş yavaş küçültmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

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