İspanya'da Kovid-19 ölümlerinde son 17 günün en düşük artışı kaydedildi
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İspanya, 1 Nisan, Madrid, Güncel

İspanya'da Kovid-19 ölümlerinde son 17 günün en düşük artışı kaydedildi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 605 artışla 15 bin 843'e çıktı.

10.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:20
İspanya'da Kovid-19 ölümlerinde son 17 günün en düşük artışı kaydedildi

İspanya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 605 artışla 15 bin 843'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi.

Buna göre ülkede Kovid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayılarında son 17 günün en düşük artışının kaydedilmesi dikkati çekti.

Bakanlık, son 24 saatte Kovid-19 hastalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 605 artarak 15 bin 843'e çıktığını duyurdu.

Virüsten kaynaklanan ölüm sayılarındaki artış 24 Mart'ta 514, 25 Mart'ta 738, 26 Mart'ta 655, 27 Mart'ta 769, 28 Mart'ta 832, 29 Mart'ta 838, 30 Mart'ta 812, 31 Mart'ta 849, 1 Nisan'da 864, 2 Nisan'da 950, 3 Nisan'da 932, 4 Nisan'da 809, 5 Nisan'da 674, 6 Nisan'da 637, 7 Nisan'da 743, 8 Nisan'da 757 ve 9 Nisan'da 683 olarak açıklanmıştı.

Diğer yandan vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 576 artışla toplamda 157 bin 22 oldu.

Vaka sayısındaki artış oranı son 24 saatte yüzde 3 olurken, bunun koronavirüsün İspanya'daki başlangıcından bu yana tespit edilen en düşük vaka artış oranı olduğu belirtildi. İlk vaka Madrid'de 24 Şubat'ta görülmüştü.

Ayrıca Kovid-19 hastalarından taburcu edilenlerin toplam sayısının düne nazaran 3 bin 503 artışla 55 bin 668'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 172 artışla 5 bin 972'ye çıktı.

Kentte vaka sayısı da son 24 saate göre 906 artışla 44 bin 783 olarak açıklandı. Madrid'de uzun süre sonra vaka sayısındaki artış binin altına indi.

İspanyol meclisi, sol koalisyon hükümetinin aldığı kararı kabul ederek Kovid-19'a karşı mücadele için 14 Mart'tan bu yana yürürlükte olan olağanüstü hali 26 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA

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