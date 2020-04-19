İspanya'da Kovid-19 nedenli ölümlerde "son 5 haftanın en düşük artışı" kaydedildi
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22 Mart, İspanya, Güncel

İspanya'da Kovid-19 nedenli ölümlerde "son 5 haftanın en düşük artışı" kaydedildi

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak toplamda 20 bin 453'e yükseldi.

19.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:40
İspanya'da Kovid-19 nedenli ölümlerde

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak toplamda 20 bin 453'e yükseldi. Bu rakam, Kovid-19 nedenli ölümlerde "son 5 haftanın en düşük artışı" olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 585 olan günlük ölü sayısındaki artış bugün 410'a geriledi. Bu rakam, son 5 haftanın en düşük artışı olurken, öncesinde en düşük artış 394 ile 22 Mart'ta açıklanmıştı.

İspanya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümler, 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı.

Bakanlık salgın nedeniyle şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 20 bin 453'e yükseldiğini bildirdi.

Ülkede, vaka sayısı düne nazaran 4 bin 218 artışla toplam 195 bin 944 oldu.

Kovid-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 2 bin 695 artışla 77 bin 357'ye çıktı.

İspanya'da Madrid ve Katalonya gibi bazı özerk yönetimlerin hükümetleri, cenaze kayıtlarını ve şüpheli vakaları esas alarak salgından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısını daha yüksek veriyor.

Kovid-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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