İspanya'da Kovid-19 nedenli günlük ölüm sayıları tekrar 200'ün üzerine çıktı
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İspanya'da Kovid-19 nedenli günlük ölüm sayıları tekrar 200'ün üzerine çıktı

İspanya'da Kovid-19 kaynaklık günlük ölüm sayıları 5 gün sonra yeniden 200'ün üzerine çıktı.

İspanya'da Kovid-19 nedenli günlük ölüm sayıları tekrar 200'ün üzerine çıktı
14.05.2020 12:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 12:58

İspanya'da Kovid-19 kaynaklık günlük ölüm sayıları 5 gün sonra yeniden 200'ün üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 184 olarak açıklanan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardaki günlük ölüm sayısı bugün 217'e yükseldi.

Kovid-19 nedenli günlük ölüm sayılarının 5 gün sonra tekrar 200'ün üzerine çıkması dikkati çekti.

Bakanlık son verilerin ardından virüsten ölenlerin toplam sayısını 27 bin 321 olarak güncelledi.

Diğer yandan, PCR testlerine göre toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 506 artışla 229 bin 540 olduğu bildirildi.

Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşenlerin sayısı da düne göre 2 bin 551 artışla 143 bin 374 oldu.

İspanya'da salgının en yoğun görüldüğü başkent Madrid'de son 24 saatte 19 artarak 8 bin 779 kişinin öldüğü kaydedildi.

Madrid'in ardından salgının en fazla olduğu Katalonya özerk bölgesinde ise düne göre yaklaşık iki kat artışla 131 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ve toplam sayının 5 bin 823'e çıktığı ifade edildi.

Ülkede virüsün bulaştığı toplam sağlık personeli sayısının da 50 bin 88'e çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İspanyolların yüzde 5'i antikora sahip

Bu arada ülke genelinde 36 bin haneden toplamda 60 bin 897 kişiye yapılan Kovid-19 antikor testleri sonrasında çıkan ilk verilere göre İspanya'da nüfusun sadece yüzde 5'inin antikora sahip olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, test sonuçlarının analizine göre yapılan genellemeyle İspanya'da yaklaşık 2,3 milyon kişinin vücudunda koronavirüse karşı antikorun bulunduğunu açıklayarak, testlerin iki hafta sonra tekrarlanacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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