İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan olağanüstü halin sona ermesiyle meydanlar doldu
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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan olağanüstü halin sona ermesiyle meydanlar doldu

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan olağanüstü halin sona ermesiyle meydanlar doldu
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana uygulanan olağanüstü hal sona erdi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana uygulanan olağanüstü hal sona erdi.

Sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla olağanüstü hal uygulamasının yaklaşık 7 ay sonra sona ermesiyle gençler, özellikle büyük kentlerde meydanlara akın etti, kalabalık gruplar halinde geç saatlere kadar açık alanlarda eğlendi.

Olağanüstü halin resmi olarak kalkmasını beklemeden cumartesi günü Barselona'daki plajlar neredeyse dolarken, başkent Madrid'deki Sol ve 2 Mayıs meydanlarına akın eden gençler de gece saatlerinde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı.

Polis, bazı yerlerde taşkınlıkların çıkması üzerine gençlere müdahale ederek meydanları boşaltmak zorunda kaldı.

Ülkede olağanüstü hal döneminde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma ve misafirliğe gitme yasağı ile bar ve restoranlara getirilen müşteri kısıtlamaları kaldırıldı.

İspanya genelinde mevcut durumda her 100 bin kişide Kovid-19 tespit edilenlerin ortalaması 198 olurken, bu sayı Madrid ve Bask, Navarra, Aragon ve Katalonya özerk bölgelerinde aşırı riski olarak kabul edilen 250'nin üzerinde bulunuyor.

Ülkede, 2 bin 183'ü yoğun bakımda 8 bin 605 Kovid-19 hastası hastanelerde tedavi görmeye devam ediyor.

Ülke genelinde yüzde 21,85 olan yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı Madrid'de yüzde 42, Bask'ta yüzde 37 ve Katalonya'da yüzde 35 ile öne çıkıyor.

Son dönemde hızlandırılan aşılama çalışmalarıyla şu anda Kovid-19 aşısı tamamlananların sayısı 6 milyonu (nüfusun yüzde 12,6'sı) buldu.

Hükümetin, tedbirleri devam ettirmek isteyen bazı özerk yönetimlerin aldıkları kararların geçerliliğini yerel mahkemelere bırakması ise kargaşaya neden oldu.

İspanya'daki 17 özerk yönetim arasından Balear, Valensiya, Navarra ve Kanarya Adaları'nın gece sokma çıkma yasağını iki hafta daha devam ettirme talepleri mahkeme tarafından kabul edilirken, Bask özerk hükümetinin bu yöndeki kararını mahkeme reddetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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