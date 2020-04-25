İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı
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İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 378 artarak toplamda 22 bin 902'ye yükseldi.

25.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:04
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 bin 902'ye çıktı

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 378 artarak toplamda 22 bin 902'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını açıkladı.

Ülkede dün 367 olarak verilen günlük ölü sayısı, bugün 378 oldu. Bakanlık bugün ilk 381 olarak açıkladığı günlük ölü sayısını daha sonra 378 olarak güncelledi.

Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında en yüksek veri 950 ile 2 Nisan'da açıklanırken, o günden bu yana sayılarda düşüş görülüyor. Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 19 Nisan'dan bu yana günlük 367- 440 aralığında yer alıyor.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 902'ye yükseldiğini bildirdi.

Ülkedeki vaka sayısı ise düne nazaran 3 bin 995 artışla toplamda 223 bin 759 olarak verildi.

Virüsü yenen hasta sayısının da son 24 saatte 3 bin 353 artışla 95 bin 708'e çıktığı açıklandı.

Kovid-19 salgınında Avrupa'da İtalya'nın ardından en fazla ölümün olduğu İspanya, ayrıca ABD'nin ardından en fazla vakanın ve en çok iyileşmenin olduğu dünyadaki ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Diğer yandan koronavirüsün sağlık personeline bulaşması sonucu gelişen vakalarda da İspanya ilk sırada yer alıyor. İstatistiklere göre İspanya'da teşhis edilen Kovid-19 vakalarının yüzde 20'sini sağlık çalışanları oluştururken, bu oran İtalya'da yüzde 10, ABD'de ise yüzde 3 olarak veriliyor.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19'dan dolayı 14 Mart'ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs'a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükümet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hali biraz daha gevşetmeyi planlıyor.

Kaynak: AA

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